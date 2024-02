EUA voltam a pousar na Lua após 50 anos

Módulo lunar de empresa privada conseguiu o feito na noite desta quinta-feira (22)

Reprodução/Instagram @intuitivemachines Vista da sonda a caminho da Lua com a Terra de fundo



O módulo lunar Odysseus, da empresa privada norte-americana Intuitive Machines, pousou na Lua nesta quinta-feira, 22, após uma jornada de quase oito dias. Esta é a primeira sonda de empresa privada dos EUA a alunissar na Lua e também marca o retorno dos EUA após 50 anos da missão Apollo 17, em dezembro de 1972. De acordo com a companhia do Texas, os controladores de voo receberam um sinal da cápsula. “Podemos confirmar sem dúvida alguma que nosso equipe está na superfície da Lua, e estamos transmitindo. Parabéns equipe da IM, vamos ver quanto mais podemos conseguir com isso”, disse Tim Crain, da Intuitive Machines. A sonda foi enviada ao espaço no dia 15 de fevereiro em um foguete Falcon 9, da SpaceX, do bilionário Elon Musk. A iniciativa também tem apoio da Nasa.

*Com informações da AFP