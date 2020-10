Europa registra 218 mil novos casos da Covid-19; mundo totaliza 465 mil

O mundo bateu mais uma vez o recorde de infecções diárias pelo coronavírus, sendo que quase metade deles foi registrado na Europa; no Brasil, foram 26 979 novas notificações nas últimas 24h

REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo A Europa é o atual epicentro da pandemia, com rápida progressão na França e na Espanha



Neste sábado (24), o mundo bateu pelo terceiro dia consecutivo o recorde no número de novas contaminações pelo coronavírus registradas em 24 horas. Dos 465 mil novos casos reportados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quase metade são da Europa, que se tornou o epicentro da pandemia e contabilizou 218 mil notificações no último dia. O número já sete vezes superior ao do pico da primeira onda entre março e abril.

Apesar de ter ultrapassado a barreira dos 9 milhões de casos acumulados, o continente europeu ainda está longe de alcançar os 19 milhões da América. Porém, ele já registra mais casos da Covid-19 do que o sul da Ásia, que atualmente contabiliza 8,8 milhões. O número de mortes, por sua vez, é proporcional ao de casos: desde o início da pandemia, foram 619 mil óbitos na América, 265 mil na Europa e 138 mil no sul da Ásia.

Brasil

O Ministério da Saúde atualizou, na tarde deste sábado (24), seus dados relacionadas à pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o órgão, nas últimas 24 horas o país registrou mais 432 óbitos causados pela Covid-19, chegando assim a um total de 156 903 mortes. O último dia também teve 26 979 novas notificações. Dessa forma, desde o início da contagem o país já teve 5 380 635 infectados, sendo que 4 817 898 dessas pessoas se recuperaram da doença.

*Com informações da EFE