Europa supera a marca de 20 milhões de casos de Covid-19

Dados da OMS mostram que a região é a segunda mais afetada pela pandemia, atrás apenas da América, com 28,5 milhões de infecções

REUTERS/Charles Platiau A França é o segundo país europeu com mais casos de Covid-19.



A Europa superou a marca de 20 milhões de casos de Covid-19 registrados desde o começo da pandemia. O feito foi confirmado nesta terça-feira, 8, com dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que apontaram, também, que o mundo possui 66.729.375 milhões de casos da doença, sendo que 307.033 foram registrados nas últimas 24 horas. A Europa corresponde a pouco menos de um terço dos casos registrados até o momento. No mesmo período, também foram registrados 3.558 novas óbitos, fazendo com que o total de mortes ao redor do globo seja de 1.535.982.

A América é a região mais atingida pela pandemia e possui 28.591.241 casos, sendo que mais da metade, 14.570.523, foram registrados nos Estados Unidos. O Brasil é a segunda nação com mais casos no continente e a terceira com mais infecções no mundo, com 6.603.540 casos da doença. A Índia, com 9,7 milhões de contaminados, é o segundo país com mais casos. Completam o topo da lista Rússia, com 2,4 milhões e França, com 2,2 milhões de infecções. Em relação a número de mortes, os EUA mantém a liderança, com 279 mil, sendo seguidos pelo Brasil (176 mil), Índia (140 mil), México (109 mil) e Reino Unido (61 mil).