Europa ultrapassa as mil mortes em decorrência da onda de calor extremo

Temperaturas em alguns pontos da Espanha atingiram os 45,7 °C; Grã-Bretanha também se prepara para enfrentar o dia mais quente já registrado em sua história

EFE/EPA/SDIS 33 Onda de calor já provocou a morte de mais de 1.000 europeus nesse verão



O velho continente, habituado com temperaturas mais amenas, enfrenta atualmente uma intensa onda de calor extremo. Alguns países da Europa, como Espanha e Portugal, registraram uma média de 40 °C nos últimos dias. Em decorrência do tempo quente e seco, a Grécia e a França precisaram combater incêndios florestais e centenas de europeus faleceram. A previsão, porém, não indica que a situação irá mudar nos próximos dias e, após o final de semana, os termômetros continuarão a registrar temperaturas elevadas e muitas regiões devem ter seu dia mais quente do ano em um futuro próximo. Até o momento, a alta temperatura em Portugal e na Espanha – com registros de 45,7 °C já vitimara mais de 1.000 europeus. De acordo com um estudo publicado na revista Environmental Research: Climate, o principal agente responsável pela piora das ondas de calor são as mudanças climáticas.

Em terras espanholas, a agência meteorológica emitiu alertas de altas temperaturas para este domingo com máximas de 42 °C em Aragão, Navarra e La Rioja. Os órgãos comunicadores também alertaram que as temperaturas vão permanecer “anormalmente altas” nos próximos dias. A falta de chuvas também impactou o níveis dos reservatórios do país, que atualmente encontram-se com 44% de sua capacidade, abaixo da média histórica de 66% para a época. Incêndios florestais na França atingiram a ordem de 11 mil hectares na região de Gironde e mais de 14 mil pessoas precisaram ser evacuadas em uma operação que 1.200 bombeiros. O presidente francês Emmanuel Macron ainda alegou que a primavera foi muito seca e que já contabiliza no ano três vezes mais área florestal do que em 2020. Na região da Grã-Bretanha, está previsto para o país viver seu recorde de temperatura entre segunda e terça-feira, ultrapassando os 38,7 °C.

*Contém informações da Reuters