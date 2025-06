Europeus pedem retomada de diálogo nuclear; Irã se mostra aberto à diplomacia após fim dos ataques

Encontro em Genebra, na Suíça, contou com a presença do ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Aragchi

Alaa Badarneh/EFE/EPA Fumaça no céu enquanto o sistema de defesa antiaérea Domo de Ferro, de Israel, intercepta mísseis lançados pelo Irã



Os chanceleres da Alemanha, França e Reino Unido pressionaram o Irã, nesta sexta-feira (20), a retomar as negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. O encontro ocorreu em Genebra, na Suíça, e contou com a presença do ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Aragchi. “Não há solução definitiva para o problema nuclear iraniano pela via militar”, afirmou o ministro francês Jean Noël Barrot. Já o chanceler alemão, Johann Wadephul, disse acreditar que Teerã demonstra “disposição fundamental” para manter o diálogo.

Após a reunião, Aragchi declarou que o Irã está disposto a considerar a volta à diplomacia, desde que cessem os ataques israelenses. “Somos favoráveis a continuar as discussões com o E3 e a União Europeia”, afirmou, referindo-se ao grupo formado por Alemanha, França e Reino Unido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O esforço diplomático ocorre em meio à escalada do conflito entre Irã e Israel, que entra em sua segunda semana. Os europeus buscam evitar um agravamento da crise e reabrir caminho para negociações que possam conter o avanço do programa nuclear iraniano.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira