Chefe do Exército de Israel prevê ‘campanha prolongada’ contra Irã: ‘Dias difíceis nos aguardam’

Declaração foi feita no mesmo dia em que o Exército israelense anunciou novos bombardeios, incluindo baterias de mísseis terra-ar no sudoeste do país e instalações em Teerã

María Traspaderne/EFE Detalhe dos estragos causados por um ataque iraniano em Haifa



O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir, afirmou nesta sexta-feira (20) que o país deve se preparar para uma “campanha prolongada” contra o Irã. Segundo ele, o conflito iniciado há uma semana será um dos mais complexos da história militar israelense. “Apesar dos avanços significativos, dias difíceis nos aguardam”, alertou o comandante em mensagem à população.

A declaração foi feita no mesmo dia em que o Exército israelense anunciou novos bombardeios contra alvos no Irã, incluindo baterias de mísseis terra-ar no sudoeste do país e instalações em Teerã, Ispahan e no oeste iraniano. Em resposta, o Irã lançou cerca de vinte 20 contra o território israelense. Um dos ataques atingiu a cidade de Haifa, no norte de Israel, deixando ao menos 19 pessoas feridas, uma delas em estado grave, segundo o Hospital Rambam. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que um dos projéteis caiu nas proximidades de uma mesquita. Sirenes de alerta foram ativadas em diversas regiões do país.

Diante da escalada, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo urgente por contenção durante reunião do Conselho de Segurança. Ele pediu a Israel, ao Irã e a outras potências com potencial de intervenção que “deem uma oportunidade à paz”. “Estamos diante de um momento decisivo, que pode determinar não apenas o destino das nações envolvidas, mas o futuro da humanidade”, disse Guterres, classificando a situação como um caminho acelerado rumo ao caos. “A expansão desse conflito poderia incendiar o mundo sem que ninguém o controle. Não podemos permitir que isso aconteça.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto os combates continuam, chanceleres da União Europeia, França, Alemanha e Reino Unido se reuniram com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em Genebra, para tentar reabrir o diálogo sobre o programa nuclear iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tomará uma decisão sobre uma eventual participação militar americana no conflito dentro de duas semanas.

*Com informações da AFP

Publicada por Felipe Cerqueira