Ex-embaixador britânico é preso por suposto envolvimento em caso Epstein
Peter Mandelson é acusado de má conduta em cargo público
Peter Mandelson, ex-embaixador britânico nos EUA, foi preso nesta segunda-feira (23) por suspeita de má conduta em cargo público, segundo a rede americana CNN.
Ele está sendo acusado de passar informações para Jeffrey Epstein enquanto foi secretário de negócios. A polícia realizou buscas em duas propriedades que pertencem a Mandelson.
Um oficial da Polícia Metropolitana afirmou que um homem de 72 anos foi preso por suspeita de má conduta em cargo público. Ele foi preso em um endereço em Camden e foi levado a Londres para questionamento.
Na semana passada, o ex-príncipe Andrew foi preso sob uma acusação parecida com a de Mandelson. Após ficar cerca de 11 horas na cadeia, ele foi solto.
O ex-embaixador foi uma das várias figuras proeminentes constrangidas pelas revelações recentes sobre laços com Epstein, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. As autoridades americanas classificaram a morte de Epstein como suicídio.
Um porta-voz do escritório de advocacia Mishcon de Reya, que representa Mandelson, disse que ele “lamenta, e lamentará até o dia de sua morte, ter acreditado nas mentiras de Epstein”.
“Lord Mandelson só descobriu a verdade sobre Epstein após a morte dele, em 2019. Ele lamenta profundamente que mulheres e meninas indefesas e vulneráveis não tenham recebido a proteção que mereciam”, afirmou o escritório.
*Com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.