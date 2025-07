Ex-imperador do Japão é hospitalizado para ajustar medicação cardíaca

Akihito foi diagnosticado em maio com isquemia miocárdica, uma doença cardíaca assintomática que resulta na redução do fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o músculo cardíaco

(Photo by JIJI PRESS / AFP) / JAPAN OUT Imperador emérito japonês Akihito (E) está a caminho do Hospital Universitário de Tóquio para um exame cardíaco em Tóquio



Akihito, ex-imperador do Japão, de 91 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira (14) para ajustar sua medicação cardíaca, informaram autoridades do palácio. Após dois meses de uso da medicação, os médicos notaram pouca melhora no estado de Akihito e decidiram administrar um tratamento adicional para aliviar a pressão sobre seu coração, informou a Agência da Casa Imperial (IHA, na sigla em inglês). A hospitalização de segunda-feira tem como objetivo determinar cuidadosamente a dose correta do novo medicamento para evitar efeitos colaterais, em meio ao monitoramento de seu coração por eletrocardiograma e outros exames, informou a IHA.

Akihito foi diagnosticado em maio com isquemia miocárdica, uma doença cardíaca assintomática que resulta na redução do fluxo sanguíneo das artérias coronárias para o músculo cardíaco. Desde então, vem tomando um medicamento para melhorar o fluxo sanguíneo para o coração, evitando exercícios excessivos e reduzindo a ingestão de líquidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 2012, Akihito foi submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Há três anos, ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca direita causada por insuficiência da válvula tricúspide. Akihito foi visto no banco de trás de um carro do palácio, usando uma máscara cirúrgica branca e acompanhado por sua mulher, a Imperatriz Emérita Michiko, enquanto era levado ao hospital. Autoridades do palácio disseram que não podiam dizer por quanto tempo Akihito teria que ficar hospitalizado. Akihito abdicou em 2019, entregando o Trono do Crisântemo ao seu filho, o atual Imperador Naruhito, e agora detém o título de Imperador Emérito.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula