Um jovem de 20 anos, conhecido como Elyazid A, conseguiu escapar de uma prisão localizada em Corbas, na França. A fuga ocorreu quando ele se escondeu na bolsa de roupas sujas de um outro detento que estava sendo liberado. A administração da prisão percebeu sua ausência no sábado (12) e a captura do fugitivo aconteceu na manhã de segunda-feira (14). Elyazid, que também é chamado de Joker ou Equalizer, estava cumprindo penas acumuladas e é alvo de investigações por homicídio e conspiração criminosa. A fuga foi facilitada pelo companheiro de cela, que o transportou em um carrinho, permitindo que ele deixasse a unidade prisional sem ser notado.

Após a fuga, Elyazid foi encontrado em um porão na cidade de Sathonay-Camp. A administração prisional, que já enfrenta sérios problemas de superlotação, com uma taxa de ocupação de 180%, intensificou as medidas de segurança para evitar novos incidentes semelhantes. A situação na prisão de Corbas levanta preocupações sobre as condições de detenção e a eficácia das medidas de segurança

