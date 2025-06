Ex-ministro colombiano buscou apoio de Trump para destituir Gustavo Petro

Álvaro Leyva teria tentado se aproximar o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o intuito de gerar uma ‘pressão internacional’ que levaria à saída do presidente

EFE/Carlos Ortega/ARQUIVO Leyva argumentou que a administração de Petro estava em um momento de fragilidade e que a intervenção americana poderia facilitar sua remoção



O ex-ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva, buscou apoio do governo de Donald Trump para destituir o presidente Gustavo Petro, propondo que sua vice, Francia Márquez, assumisse o cargo. Essa informação foi divulgada pelo jornal El País, que revelou áudios onde Leyva tenta se aproximar o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, com o intuito de gerar uma “pressão internacional” que levaria à saída de Petro. Leyva argumentou que a administração de Petro estava em um momento de fragilidade e que a intervenção americana poderia facilitar sua remoção. Em suas declarações, ele descreveu o presidente colombiano como “um homem errático” e fez insinuações sobre o uso de substâncias ilícitas, acusações que Petro refutou veementemente.

O ex-chanceler sugeriu que a Casa Branca e membros do Partido Republicano considerassem métodos “armados e não armados” para efetuar a mudança. A resposta de Petro ao plano de Leyva foi contundente, classificando a proposta como um “ato bárbaro e canalha de vingança”. Leyva, que havia sido aliado de Petro no início de seu governo, perdeu sua posição após um escândalo de corrupção. Em um dos áudios, ele ainda sugeriu que Petro renunciasse de forma voluntária, como parte de um “grande acordo nacional”, com direita, esquerda e os Estados Unidos.

A situação ganhou mais complexidade quando a agência de inteligência da Colômbia informou o presidente sobre as manobras de Leyva. Em resposta, Petro exigiu esclarecimentos de Francia Márquez, que se distanciou de Leyva e negou qualquer envolvimento nas tentativas de conspiração. Ela reafirmou seu compromisso com a ordem constitucional e a legalidade do governo.

