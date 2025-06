Defesa Civil de Gaza anuncia 21 mortos em bombardeio israelense em área de descanso à beira-mar

Segundo testemunhas, visitantes se reuniam para acessar a internet

Pelo menos 21 pessoas foram mortas nesta segunda-feira (30) em um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil do Território Palestino, em uma praia onde, segundo testemunhas, visitantes se reuniam para descansar e acessar a internet. O porta-voz da agência de emergência do território, Mahmoud Basal, disse à AFP que as 21 pessoas foram mortas por ataques aéreos israelenses “na área de descanso de Al Baqa, na praia da Cidade de Gaza”.

