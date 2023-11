Ex-ministro de Macri vai comandar a Economia da Argentina no governo Milei

Presidente eleito anunciou o nome de Luis Caputo, que o acompanhou em viagem aos Estados Unidos

Lenin Nolly/EFE O embaixador da Argentina nos EUA, Mark Stanley (dir); e os assessores do presidente eleito argentino, Javier Milei, Luis Caputo (c) e Nicolas Posse (esq.), caminham em Washington DC



Luis Caputo foi anunciado como o novo ministro da Economia da Argentina pelo presidente eleito Javier Milei. A confirmação veio durante uma entrevista à rádio Continental, após Milei retornar de sua primeira viagem aos Estados Unidos. Caputo, que já foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central durante o mandato do ex-presidente Mauricio Macri, acompanhou o próximo mandatário na viagem aos EUA e permanece em Washington para reuniões com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e outros encontros. A nomeação ocorre em um momento de forte crise econômica na Argentina, com uma inflação de mais de 140% nos últimos 12 meses. Além disso, ele será responsável por conduzir o plano de dolarização da economia, caso Milei decida seguir adiante com a ideia. No entanto, analistas acreditam que sua chegada ao governo pode resultar no cancelamento ou adiamento desse plano de substituir o peso pelo dólar. Uma das principais prioridades de Caputo, de acordo com Milei, será lidar com o déficit fiscal e buscar o equilíbrio das contas públicas argentinas. Questionado sobre a autonomia do ministro e possíveis intervenções em sua gestão, o libertário afirmou que o equilíbrio fiscal “não é negociável”, conforme relatado pelo jornal argentino “Clarín”.