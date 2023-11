Em carta, Milei convida Lula para posse e fala em aproximação bilateral: ‘Nossos países têm desafios pela frente’

Documento foi entregue pela futura chanceler argentina Dianda Mondino ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira; desde vitória nas eleições, presidente eleito amenizou o tom com o líder brasileiro

Javier Milei, presidente eleito da Argentina, enviou ao presidente Lula uma carta em que convida o mandatário para sua cerimônia de posse, marcada para de 10 de dezembro, e fala sobre a relação entre os dois países e a importância de mantê-las. Durante sua campanha, o libertário havia deixado claro que não iria manter relações com governos comunistas e chegou a atacar o líder brasileiro em algumas ocasiões, e até mesmo alegar que ele estaria interferindo nas eleições argentinas. A carta, veiculada pela imprensa da Argentina, foi divulgada no mesmo dia em que a assessora Diana Mondino desembarcou em Brasília para se reunir com integrante do governo Lula, como o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. “Faço chegar a presente mensagem a fim de transmitir o convite para a minha posse em 10 de dezembro”, começa a carta direcionada à Lula.

“Sei que o senhor conhece e valoriza fortemente o que significa este momento de transição para a história da República da Argentina, seu povo e, naturalmente, para mim e a equipe de colaboradores que me acompanham na próxima gestão de governo”, continua o libertário. “Nossos países têm muitos desafios pela frente, e estou convencido de que uma mudança econômica, social e cultua, baseada nos princípios da liberdade, nos colocará como países competitivos em que seus cidadãos possam desfrutar ao máximo de suas capacidades e, assim, ter o futuro que desejam”, escreveu Milei, que também destacou que Brasil e Argentina são países que estão estritamente ligados pela geografia e a história, e, a partir deles, “desejamos continuar compartindo áreas complementares, a nível de integração física, comercio e presença internacional, que permitam que todo este trabalho conjunto se traduza, em ambos os lados, em crescimento e prosperidade para brasileiros e argentinos”, diz o libertário.

“Desejo que o tempo em comum como presidente e chefes de governo seja uma etapa de trabalho frutífero e construção de laços que consolidam o papel que o Brasil e Argentina podem e devem cumprir no comando das nações”, finaliza Milei. Apesar do convite do presidente eleito, ainda não há indícios de que Lula irá comparecer à cerimônia. Vale lembrar que após sua vitória, Milie, que é amigo da família Bolsonaro, convidou o ex-chefe de Estado brasileiro, que já se prepara para viajar à Argentina. Segundo a imprensa argentina, após a reunião com o ministro brasileiro Mauro Vieira, a assessora Diana Mondino, trabalha para conseguir uma conversa telefonia entre os líderes e a possibilidade de Lula ir à Argentina no dia 10 de dezembro. Essa é a segunda vez que o presidente eleito ameniza o tom o líder brasileiro. Após sua vitória, em entrevista a um jornal argentino, Milei havia dito que caos o petista queira ir a sua posse, ele será muito bem recebido. A mesma mudanças das relações com a China. Em uma publicação no X (antigo Twitter), ele agradeceu Xi Jinping, líder chinês, pelos cumprimentos à sua vitória e enviou os mais sinceros “votos de bem-estar do povo da China”.