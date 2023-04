Ex-político indiano e irmão são mortos ao vivo em transmissão de TV

Atiq Ahmed e Ashraf estavam a caminho de um centro médico sob escolta policial quando foram abordados; os dois estavam presos por assassinato

EFE/EPA/PRABHAT KUMAR VERMA Atiq Ahmed tinha ligações com a máfia e era investigado por dois assassinatos



Um conhecido ex-político, acusado de homicídio e que já havia enfrentado a Justiça em casos relacionados a atividades mafiosas, e seu irmão foram mortos a tiros na frente de câmeras de televisão enquanto se dirigiam a um centro médico sob escolta policial no norte da Índia. Atiq Ahmed e seu irmão Ashraf, ambos presos por um suposto caso de assassinato, caminhavam algemados pela polícia na noite do sábado, 15, para um centro de saúde em Prayagraj, estado de Uttar Pradesh, quando um grupo começou a atirar à queima-roupa na direção de ambos. “A polícia os tirou do carro e os levou para um check-up médico. Logo depois que entraram no complexo médico, tiros foram ouvidos (…) eles foram baleados”, relatou neste domingo, 16, à imprensa o advogado de Atiq Ahmed, Vijay Mishra. O ex-político indiano conversava com a imprensa na hora do ocorrido, que foi registrado pelas câmeras e cujas imagens instantaneamente viralizaram nas redes sociais. Até agora, a polícia identificou três supostos atiradores, que também foram flagrados pelas câmeras de TV ao se passarem por jornalistas para cometer o assassinato. O evento também deixou dois feridos, um deles por arma de fogo, segundo a polícia. O atentado levou o chefe do governo de Uttar Presdesh, Adityanath Yogi, a convocar uma reunião de alto nível para estudar a situação de segurança no estado e instruir os agentes a permanecerem em alerta máximo. As patrulhas policiais intensificaram sua presença nas ruas de Prayagraj neste domingo, especialmente na área onde fica a casa de Ahmed, e os serviços de internet foram suspensos até novo aviso.

*Com informações da EFE