Homens armados invadem resort e matam sete pessoas no México

Sete pessoas, incluindo um menor de idade, foram mortas neste sábado, 15, por um grupo armado que invadiu um resort em La Palma, no Estado de Guanajuato, centro do México, gerando cenas de pânico entre as famílias presentes. De acordo com a prefeitura de Cortázar, município onde ocorreu o atentado, as vítimas são três mulheres, três homens e uma criança menor de sete anos. Além disso, uma pessoa ficou gravemente ferida. Segundo as forças de segurança, os responsáveis pelo incidente são “indivíduos armados” que chegaram por volta das 16h30 locais (19h de Brasília) “para realizar o ataque”. Os agressores, que se dirigiram a um grupo de pessoas, destruíram um estabelecimento do resort e levaram as câmaras de segurança, detalharam as autoridades.

Um vídeo do portal de notícias “Debate Noticias”, do Estado de Querétaro (centro), feito por um homem que estava no local, mostra espessas nuvens de fumaça, aparentemente pelos disparos, e as vítimas caídas no chão, algumas ainda nas cadeiras onde estavam sentadas. Também é possível ver várias pessoas, incluindo menores de idade e adolescentes, correndo para se protegerem dos tiros ou para se reunirem com suas famílias. O ataque, sem precedentes em meio à onda de violência que atinge o México, ocorreu no último dia das férias escolares da primavera. O resort, vizinho a um campus universitário, foi cercado por militares e policiais estaduais. Guanajuato, um próspero estado industrial, se tornou um dos mais violentos do México devido à disputa entre os grupos Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nueva Generación, associados ao roubo de combustível e ao tráfico de drogas. Desde dezembro de 2006, quando o governo mexicano lançou uma controversa estratégia militar antidrogas, foram registrados mais de 350.000 assassinatos na região, a maioria atribuída ao crime organizado, segundo dados oficiais.

