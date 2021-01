Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter não irá à posse de Joe Biden

Democrata tem 96 anos e é o presidente mais velho ainda vivo; em comunicado, ele desejou uma administração bem sucedida ao novo presidente

Ed Ritger/Creative Commons/2013 Presidente Jimmy Carter em registro do ano de 2013



O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e a ex-primeira dama Rosalynn Carter não vão viajar até Washington D.C. para a posse do democrata Joe Biden, marcada para o dia 20 de janeiro. “O presidente e a senhora Carter não vão viajar para a inauguração, mas mandam os melhores votos para o presidente eleito Biden e para a vice-presidente eleita Harris. Eles aguardam ansiosamente uma administração bem sucedida”, afirmou Deanna Congileo, porta-voz do presidente, em nota enviada ao canal norte-americano CNN. Aos 96 anos, Carter é o presidente mais velho ainda vivo no país. Ele sobreviveu a um câncer no cérebro no ano de 2019 e está isolado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A posse de Biden deve ser majoritariamente online e o novo presidente chegou a pedir que os apoiadores não viajem para o local de posse para evitar aglomerações. Os Estados Unidos acumulam mais de 10 milhões de contaminações pelo coronavírus e ultrapassaram os 300 mil óbitos.