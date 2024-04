Ex-presidente uruguaio José Mujica anuncia que foi diagnosticado com um tumor no esôfago

Mujica também comentou que há mais de 20 anos sofre com doença autoimune, mas não deu detalhes

Ricardo Stuckert/Divulgação/PR Ex-presidente uruguaio completa 89 anos no próximo dia 20 de maio



O ex-presidente do Uruguai José Mujica, de 88 anos, anunciou nesta segunda-feira (29) em uma coletiva de imprensa que foi diagnosticado com um tumor no esôfago. “Preciso informá-los que na sexta-feira passada fui fazer um check-up, no qual foi descoberto que tenho um tumor no esôfago, que obviamente é algo muito grave e que é duplamente complexo no meu caso, porque sofro de uma doença imunológica há mais de 20 anos”, declarou.

*Com informações da EFE