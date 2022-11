Ex-primeiro-ministro do Paquistão é baleado no pé durante protesto

Imran Khan foi baleado durante ataque em manifestação na cidade de Gujranwala; ex-premiê lidera atos que pedem novas eleições no país

Arif ALI / AFP Desde sexta-feira, Khan lidera uma manifestação que pede a realização de novas eleições



O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, foi baleado no pé durante um comício político perto da cidade de Gujranwala, cerca de 220 quilômetros ao sul de Islamabade, capital do país. Segundo sua equipe, Khan levou um tiro no pé. À AFP, Raoof Hasan, assessor de Khan, disse que o tiro foi uma tentativa de assassinato, mas que ele está bem. “Ele está em condição estável.[…] Isso foi uma tentativa de matá-lo, de assassiná-lo”, afirmou. O suspeito de realizar o ataque contra o ex-primeiro-ministro e um outro homem foram detidos pela polícia local. Desde a última sexta-feira, 28, Khan lidera uma manifestação que vai de Lahore até a capital paquistanesa pedindo novas eleições após perder o poder em decorrência de uma moção de censura.

*Com informações da AFP