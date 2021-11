Ex-princesa do Japão se muda para Nova York com o marido

Sobrinha do atual imperador, Mako se casou com Kei Komuro no fim de outubro

REUTERS/Issei Kato Ex-princesa Mako deixou o Japão neste domingo para se mudar para Nova York



A ex-princesa do Japão, Mako, deixou o país neste domingo, 14, e se mudou para Nova York com o seu marido, Kei Komuro, que trabalha em um escritório de advocacia na cidade norte-americana. O casal oficializou a união no dia 26 de outubro em uma cerimônia discreta e sem as celebrações tradicionais. Com o casamento, a sobrinha do imperador Naruhito deixou oficialmente a família real e passou a adotar o sobrenome do esposo, se chamando então Mako Komuro. Eles se conheceram em uma universidade de Tóquio e anunciaram o noivado em 2017, mas uma disputa financeira acabou adiando a união.

O documento que oficializou o matrimônio também confirmou o desligamento de Mako da família imperial. Após a cerimônia, o casal reforçou o desejo pelo enlace e evitaram falar sobre as críticas recebidas pela união, que é considerada impróprio por alguns no país. “Nosso casamento foi uma escolha necessária para viver e cuidar de nossos corações ”, disse a sobrinha de Naruhito. Kei Komuro e Mako eram colegas na International Christian University de Tóquio.