Japão não registra nenhuma morte por Covid-19 após 15 meses

Desde agosto de 2020, é a primeira vez que não há óbitos pela doença do país; ao todo, 73,1% da população japonesa está vacinada com as duas doses

EFE / EPA / KIMIMASA MAYAMA Em outubro, o Japão suspendeu o estado de emergência sanitária que afetavam, principalmente, grandes áreas urbanas



O Japão não registrou nenhuma morte por Covid-19 neste domingo, 6. Segundo informações da mídia local, é a primeira vez, desde agosto de 2020, que não há registros diários de óbitos pelo coronavírus no país, que chegou ter 10 mil mortes pela doença em abril deste ano. O total de infecções nas últimas 24 horas foi de 162 casos. Em outubro, o Japão suspendeu o estado de emergência sanitária que afetavam, principalmente, grandes áreas urbanas. De acordo com o Ministério da Saúde japonês, até domingo, o país contabilizou 1.724.037 infecções e 18.309 óbitos, após ter registrado o primeiro óbito em fevereiro de 2020. Ao todo, 73,1% da população está vacinada com as duas doses, segundo dados oficiais do o início do mês. As informações coincidem com a decisão do governo, anunciada na última sexta-feira,5, de afrouxar as rígidas restrições fronteiriças aplicadas desde o início da pandemia para retomar as viagens de negócios e permitir a entrada de estudantes. No entanto, o turismo segue proibido.

*Com EFE