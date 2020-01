Exame para coronavírus dá negativo em passageira impedida de desembarcar na Itália

Cerca de 6 mil passageiros de um cruzeiro da companhia Costa Cociere, procedente da Espanha, foram proibidos de sair do navio

EFE/Jerome Favre Mortes chegam a 170



Os primeiros exames realizados em uma passageira originária de Macau, que estava a bordo do cruzeiro Costa Smeralda, bloqueado no porto italiano de Civitavecchia, na Itália, deram negativo para o coronavírus.

A mulher, proveniente da região autônoma da China, apresentava quadro de febre e problemas respiratórios, mas aparentemente estava apenas com uma gripe comum, de acordo com pessoas próximas.

A bordo da embarcação estão 6 mil passageiros, entre eles espanhóis, que não podem desembarcar enquanto as autoridades italianas não concederem permissão.

A mulher havia sido isolada junto com o marido em um hospital do cruzeiro, já que apresentava sintomas do novo coronavírus, causador da chamada pneumonia de Wuhan. O navio, da companhia Costa Crociere, fez escala em Palma, na Espanha, após passar por Barcelona, na última terça-feira, ficando no local por cerca de dez horas.

Fontes do serviço de saúde da região indicaram que durante o período que estiveram na cidade não houve qualquer alerta sobre o possível caso, o que a aconteceu já nas proximidades do porto de Civitavecchia.

A paciente — que embarcou no cruzeiro no porto de Savona, em Gênova, pouco depois de ter chegado à Itália pelo aeroporto de Milão –, chegou a ser transferida para o hospital Spallanzani, em Roma, onde foram realizados os exames.

* Com EFE