Exército de Israel divulga vídeo de líder do Hamas em túnel em Gaza

Gravação de 10 de outubro mostra Yahya Sinuar fugindo com seus filhos e uma de suas esposas

Exército de Israel / Divulgaçãp Sinuar é apontado como responsável pelo massacre que resultou em uma guerra no Oriente Médio.



O Exército de Israel divulgou um vídeo que mostra o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, em um túnel no território palestino. O vídeo foi gravado em 10 de outubro, três dias após o ataque do grupo terrorista ao sul de Israel. Sinwar é apontado como o principal responsável pelo massacre de 7 de outubro, que resultou em uma guerra no Oriente Médio. De acordo com o Exército israelense, a gravação mostra Sinuar fugindo com seus filhos e uma de suas esposas. A descoberta do material foi feita durante uma operação militar e faz parte de uma busca que só terminará quando o líder do Hamas for capturado vivo ou morto, afirmou o porta-voz da Armada, Daniel Hagari.

Yahya Sinwar é o líder do Hamas desde 2017. Ele nasceu no campo de refugiados de Khan Younis e se envolveu na militância armada quando a Faixa de Gaza ainda era ocupada por Israel. Sinwar foi preso pela primeira vez em 1982 por atividades islâmicas e novamente detido em 1985. Nessa época, ele se aproximou do fundador do Hamas, Ahmed Yassin, e assumiu o comando do serviço de segurança interna do grupo. Apesar de seu passado “linha-dura”, que incluiu a ordenação de execuções de adversários mesmo quando estava na prisão, Sinwar enviou sinais a Israel em 2018, afirmando que estava cansado da guerra e que seu objetivo era transformar Gaza em uma sociedade funcional e pacífica.

🔴REVELADO: Imágenes del líder de #Hamas en #Gaza, Yahya Sinwar, huyendo con su familia por un túnel en la zona de Khan Younis. Sinwar huye como cobarde y se esconde debajo de los civiles a los que usa como escudos humanos. Este asesino es uno de los principales responsables de… pic.twitter.com/NPEED3W4sa — Israel en Español (@IsraelinSpanish) February 13, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA