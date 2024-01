Tempestades de neve causam frio intenso e transtornos nos Estados Unidos; jogo da NFL é adiado

Estimativa é que cerca de 95 milhões de pessoas em todo o país estavam sob alertas ou avisos meteorológicos no domingo, 14

EFE/EPA/JUSTIN LANE Milhões de americanos enfrentam temperaturas extremamente baixas e transtornos devido às tempestades de neve nos Estados Unidos



Milhões de americanos estão enfrentando temperaturas extremamente baixas devido às tempestades de neve que atingiram os Estados Unidos. No último domingo, 14, estimativa é que cerca de 95 milhões de pessoas em todo o país estavam sob alertas ou avisos meteorológicos devido aos ventos frios que chegaram a -17°C. Os meteorologistas alertam que o frio intenso deve se espalhar para o sul, atingindo o norte do Texas, e algumas regiões, como Montana, podem registrar temperaturas de até -56°C negativos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As autoridades do Departamento de Segurança Pública de Dakota do Sul emitiram um comunicado para que as pessoas permaneçam em casa, alertando que o congelamento pode ocorrer em apenas alguns minutos. Em Buffalo, Nova York, onde era esperada uma queda de neve de 30 a 60 centímetros, as condições severas levaram ao adiamento do jogo dos playoffs da NFL. Além disso, quedas de energia generalizadas afetaram dezenas de milhares de pessoas em Michigan, Nova York, Pensilvânia e Wisconsin. Os aeroportos em todo o país também foram afetados pela tempestade.