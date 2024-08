Exército dos EUA vai ajudar a proteger candidatos à Presidência

Decisão foi anunciada mais de um mês após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia

O Pentágono anunciou nesta quinta-feira (29) que vai participar da proteção dos principais candidatos à Presidência americana, para apoiar o Serviço Secreto, responsável pela proteção dos políticos. A decisão foi anunciada mais de um mês após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump na Pensilvânia, que levou à demissão da diretora do Serviço Secreto. “O Departamento de Defesa vai fornecer proteção adicional” até as eleições de novembro e, provavelmente, até a cerimônia de posse, em janeiro de 2025, indicou a vice-porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, aprovou a solicitação de ajuda feita pelo departamento responsável pelo Serviço Secreto, acrescentou. Em 13 de julho, Trump foi ferido na orelha por tiros disparados por um homem de um telhado, que também mataram uma pessoa e feriram outras duas que participavam de um comício em Butler. Vários agentes do Serviço Secreto foram suspensos devido à falha no sistema de segurança.

*Com informações da AFP