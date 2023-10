Exército israelense confirma morte de Shani, DJ alemã sequestrada em rave

Forças de Defesa de Israel o grupo de resgate Zaka identificaram o corpo por meio de análise de DNA de um osso encontrado na base do crânio

HENRY NICHOLLS/AFP Manifestante segura cartaz com o rosto de Shani e a palavra "assassinada" durante uma Vígilia por Israel realizada em Londres



Uma triste notícia abalou a família de Shani Louk, uma jovem alemã de 22 anos, nesta segunda-feira, 30. Shani foi levada pelo Hamas durante uma festa rave que foi alvo de um ataque terrorista em 7 de outubro. Imagens mostram a DJ germano-israelense deitada na parte de trás de uma caminhonete utilizada pelos extremistas, mas não era possível determinar se ela estava viva ou não. Inicialmente, a mãe dela havia afirmado que a filha estava em estado grave em um hospital na Faixa de Gaza, mas no domingo, 29, revelou que a jovem já havia falecido. A confirmação veio por meio das Forças de Defesa de Israel (FDI) e do grupo de resgate Zaka, que identificaram o corpo por meio de análise de DNA de um osso encontrado na base do crânio. Shani Louk estava participando do festival Supernova Universo Paralello, próximo à fronteira da Faixa de Gaza, quando a festa foi invadida pelos terroristas. O ataque resultou na morte de pelo menos 260 pessoas e no sequestro de várias outras.