Exército israelense diz ter matado o chefe de inteligência do Hezbollah
Morte de Hussein Moukalled aconteceu durante um ataque de Israel em Beirute, no Líbano, no domingo (1º)
JALAA MAREY / AFPVista da fronteira norte entre Israel e Líbano, com fumaça no local de um ataque aéreo israelense no sul do país libanês, nesta segunda-feira (2)
O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo (1º), em meio à retomada das hostilidades com o grupo armado libanês.
“Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado”, afirmou o exército em um comunicado.
*Matéria em atualização
*Com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.