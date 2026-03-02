Defesa aérea do Kuwait derruba por engano três caças americanos

Comando Central dos EUA (Centcom) informou que os seis tripulantes ejetaram em segurança; incidente acontece em meio à retaliação iraniana

Divulgação / Air Force Aeronave F-15E Strike Eagle, abatida por engano pela defesa aérea do Kuwait



As defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo (1º), informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica.

“Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo”, informou o Centcom nesta segunda-feira.

Durante o combate, as aeronaves “foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait”, acrescentou. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, completou o órgão.

Fumaça em embaixada dos EUA

Mais cedo, uma coluna de fumaça subia da Embaixada dos Estados Unidos no Kwait, no terceiro dia de represálias iranianas no Golfo.

A embaixada não confirmou se o prédio foi atingido pela queda dos aviões, mas emitiu um comunicado pedindo às pessoas que “não fossem” à missão diplomática devido a uma “ameaça persistente de ataques com mísseis e drones”. Os funcionários da embaixada estão “confinados no local”, acrescentou.

“Vários aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã. Confirmamos que todos os tripulantes sobreviveram”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa do Kwait.

A Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (KNPC) informou que destroços caíram sobre a refinaria de Mina Al Ahmadi, uma das maiores do país, ferindo dois trabalhadores.

Desde sábado, cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Os ataques iranianos, que atingiram bases militares, infraestrutura civil, prédios residenciais, hotéis, aeroportos e portos, abalaram uma região há muito considerada um refúgio de paz e segurança no Oriente Médio.

*Com informações da AFP