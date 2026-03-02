Jovem Pan > Notícias > Mundo > Defesa aérea do Kuwait derruba por engano três caças americanos

Defesa aérea do Kuwait derruba por engano três caças americanos

Comando Central dos EUA (Centcom) informou que os seis tripulantes ejetaram em segurança; incidente acontece em meio à retaliação iraniana

  • 02/03/2026 09h20 - Atualizado em 02/03/2026 09h27
Divulgação / Air Force Aeronave F-15E Strike Eagle, abatida por engano pela defesa aérea do Kuwait Aeronave F-15E Strike Eagle, abatida por engano pela defesa aérea do Kuwait

As defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo (1º), informou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) nesta segunda-feira (2), em meio à retaliação iraniana aos ataques aéreos conjuntos americanos-israelenses contra a República Islâmica.

“Três aeronaves F-15E Strike Eagle americanas, que voavam em apoio à Operação Epic Fury, caíram sobre o Kuwait devido a um aparente incidente de fogo amigo”, informou o Centcom nesta segunda-feira.

Durante o combate, as aeronaves “foram derrubadas por engano pelas defesas aéreas do Kuwait”, acrescentou. Todos os seis tripulantes ejetaram em segurança, completou o órgão.

Fumaça em embaixada dos EUA

Mais cedo, uma coluna de fumaça subia da Embaixada dos Estados Unidos no Kwait, no terceiro dia de represálias iranianas no Golfo.

A embaixada não confirmou se o prédio foi atingido pela queda dos aviões, mas emitiu um comunicado pedindo às pessoas que “não fossem” à missão diplomática devido a uma “ameaça persistente de ataques com mísseis e drones”. Os funcionários da embaixada estão “confinados no local”, acrescentou.

“Vários aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã. Confirmamos que todos os tripulantes sobreviveram”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa do Kwait.

A Companhia Nacional de Petróleo do Kuwait (KNPC) informou que destroços caíram sobre a refinaria de Mina Al Ahmadi, uma das maiores do país, ferindo dois trabalhadores.

Desde sábado, cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Os ataques iranianos, que atingiram bases militares, infraestrutura civil, prédios residenciais, hotéis, aeroportos e portos, abalaram uma região há muito considerada um refúgio de paz e segurança no Oriente Médio.

*Com informações da AFP

