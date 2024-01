Venezuela rejeita ultimato dos EUA sobre retomada de sanções

Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento e negociador-chefe do governo, criticou o posicionamento dos Estados Unidos em retomar a política de bloqueio financeiro contra o país

Pedro Rances Mattey / AFP Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento e negociador-chefe do governo, criticou o posicionamento dos EUA em retomar a política de bloqueio financeiro contra a Venezuela



O Parlamento venezuelano rejeitou nesta terça-feira, 30, o ultimato dado pelos Estados Unidos para que a candidata da oposição María Corina Machado concorra às eleições presidenciais deste ano. Os EUA ameaçaram retomar as sanções contra o petróleo da Venezuela. Por unanimidade, um acordo foi aprovado pela Casa “em rejeição a qualquer forma de ultimato dos EUA contra a integridade e a soberania da Venezuela”, depois que Washington restaurou as sanções contra o ouro do país. Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento e negociador-chefe do governo, criticou o posicionamento dos EUA em retomar a política de bloqueio financeiro contra a Venezuela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Jorge Rodríguez ressaltou que Machado continuará desclassificada e que as eleições presidenciais ocorrerão sem a presença dela, que foi escolhida como candidata principal da oposição nas eleições primárias, na qual obteve 92,35% dos votos. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, anunciou que “em resposta às ações antidemocráticas” do governo do presidente Nicolás Maduro, os Estados Unidos “revogaram o alívio das sanções ao setor de ouro da Venezuela”. Ele afirmou que “o alívio para os setores de petróleo e gás venezuelanos será renovado em abril somente se os representantes de Maduro cumprirem seus compromissos”, entre os quais a qualificação de Machado para concorrer nas eleições deste ano.

*Com informações da EFE