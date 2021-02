Explosão em fábrica de fogos de artifício na Índia deixa 13 mortos e 26 feridos

O primeiro-ministro Narendra Modi anunciou uma compensação financeira para as pessoas afetadas pela tragédia

Matthew Rader Wikimedia Commons Acidente aconteceu no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia



Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício de Tamil Nadu, no sul da Índia, deixou pelo menos 13 mortos e 26 feridos que tiveram que ser levados ao hospital. O acidente aconteceu nesta sexta-feira, 12, por volta das 13h30 do horário local (5h em Brasília). A investigação inicial sugere que os funcionários da fábrica estavam misturando vários componentes químicos necessários para fazer fogos de artifício quando teve início a explosão, que já foi controlada. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, expressou sua solidariedade às famílias dos mortos e anunciou uma compensação financeira para as pessoas afetadas pela tragédia.

Deslizamentos de terra, incêndios e outros acidentes industriais são frequentes na Índia, muitas vezes devido à infraestrutura deficiente e falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no setor de construção. No mês passado, 24 pessoas morreram devido ao desabamento de um galpão localizado em um crematório municipal durante um funeral no norte do país, desencadeando a indignação de centenas de pessoas que denunciaram a precariedade das obras municipais.