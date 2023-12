Explosão em fábrica de níquel deixa 13 mortos na Indonésia

Líquido inflamável pegou fogo e causou a explosão; ao menos outras 38 pessoas estão feridas

STR / AFP Explosão ocorreu na manhã deste domingo, 24, na Indonésia



Uma explosão ocorreu na manhã deste domingo, 24, em uma fábrica de processamento de níquel na ilha de Sulawesi, região leste da Indonésia. O acidente resultou na morte de pelo menos 13 pessoas e deixou outras 38 feridas, de acordo com informações divulgadas pelo parque industrial onde a unidade está localizada. A ilha de Sulawesi é conhecida por ser um importante centro de produção de níquel, mineral utilizado na fabricação de baterias de veículos elétricos e aço inoxidável. A explosão ocorreu por volta das 5h30 da manhã na fábrica da Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), durante os trabalhos de reparo em uma caldeira. Segundo relatos, um líquido inflamável pegou fogo e causou a explosão, que também resultou na explosão de tanques de oxigênio próximos. As chamas foram controladas no domingo pela manhã. O porta-voz do complexo industrial informou que entre as vítimas fatais estão oito indonésios e cinco chineses. A empresa responsável pelo parque industrial expressou profunda tristeza pelo ocorrido e informou que os corpos das vítimas identificadas foram enviados para suas cidades de origem. Imagens de vídeo mostram a fumaça saindo da fábrica e equipes de resgate no local, enquanto outros trabalhadores observam as chamas. Os corpos das vítimas foram vistos em um dos centros médicos do complexo industrial, envoltos em sacos mortuários de cor laranja. Um funcionário descreveu os corpos como queimados e as roupas completamente queimadas.