Explosão em mesquita de Cabul deixa ‘vários civis mortos’, diz porta-voz do Talibã

Segundo informações do grupo, ao menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas no ataque; autoria do atentado ainda não foi reivindicada

EFE/EPA/STRINGER Após a explosão, membros do Talibã mantém a mesquita isolada, sob forte esquema de segurança



Uma explosão na entrada de uma mesquita em Cabul, capital do Afeganistão, deixou “vários civis mortos” neste domingo, 3. A informação foi divulgada pelo porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, em uma rede social. O alvo principal do ataque era uma mesquita onde acontecia uma cerimônia de oração para a própria mãe de Mujahid. “A explosão de uma bomba atingiu civis perto da entrada da Mesquita Edi Gah, em Cabul, nesta tarde, deixando vários civis mortos”, escreveu no Twitter. Um também porta-voz do grupo, Bilal Karimi, disse à Associated Press que nenhum combatente talibã foi ferido. De acordo com ele, os mortos eram civis que estavam no portão principal do local. No entanto, ainda não há confirmação do total de vítimas do ataque. Segundo informações de oficiais do Talibã à Reuters, ao menos duas pessoas teriam sido mortas e três ficado feridas. No entanto, a ONG Emergency, que é um hospital financiado pela Itália e localizado em Cabul, informou, também nas redes sociais, que já recebeu quatro pessoas com ferimentos. Após a explosão, membros do Talibã mantém a mesquita isolada, sob forte esquema de segurança. A autoria do atentado ainda não foi reivindicada.