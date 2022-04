Explosão em mesquita deixa ao menos 33 mortos no Afeganistão

Porta-voz do governo do talibã informou que ao menos 45 pessoas ficaram feridas e que esforços estão sendo realizados para punir os responsáveis; esse é o terceiro ataque em três dias

AFPTV / AFP Ataque são registrados em uma mesquita no Afeganistão



Uma explosão foi registrada em uma mesquita ao norte do Afeganistão nesta sexta-feira, 22. De acordo com o porta-voz do governo do talibã, ao menos 33 pessoas morreram e 43 ficaram feridas. Esse é o terceiro ataque que acontece em três dias. Na quarta-feira, três explosões foram registradas em um centro de ensino para meninos. Já na quinta, houve dois atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI). 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas. “Lamentamos saber que uma explosão ocorreu em uma mesquita no distrito de Imam Sahib de Kunduz esta tarde”, publicou o porta-voz Zabihullah Mujahid em sua conta no Twitter. “Sete civis, incluindo crianças, foram martirizados e outros quatro ficaram feridos. Condenamos este crime, desejamos o paraíso aos mártires e rápida recuperação aos feridos, e expressamos nossas mais profundas condolências aos enlutados”, acrescentou. Desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto do ano passado após derrotar o governo apoiado pelos Estados Unidos, o número de atentados diminuiu no Afeganistão, mas os jihadistas sunitas do EI prosseguiram com os ataques contra grupos que consideram hereges. Mujahid classificou os atores das explosões como “sediciosos e elementos do mal”, e declarou que estão fazendo sérios esforços para prender e punir os responsáveis.