Explosão em mina de carvão no Irã deixa 51 mortos e 20 feridos

Uma tragédia ocorreu em uma mina de carvão no leste do Irã, resultando na morte de ao menos 51 trabalhadores e deixando 20 feridos. O incidente se deu na cidade de Tabas, localizada a aproximadamente 540 quilômetros da capital, Teerã, durante a noite de sábado, dia 21. Na hora da explosão, cerca de 70 pessoas estavam em atividade na mina, que foi atingida por um vazamento de gás metano. O novo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, manifestou sua preocupação e solicitou que as autoridades intensificassem os esforços para resgatar os trabalhadores que ficaram presos. Além disso, ele pediu apoio às famílias das vítimas e a abertura de uma investigação detalhada sobre as causas do acidente.

A indústria de mineração no Irã já passou por situações trágicas semelhantes no passado. Um exemplo notável foi uma explosão em 2017, que resultou na morte de pelo menos 42 pessoas. Esses eventos levantam questões sobre a segurança nas operações mineradoras do país e a necessidade de medidas preventivas mais rigorosas. As autoridades locais estão mobilizadas para lidar com as consequências do acidente e prestar assistência às vítimas e seus familiares.

