Explosão possivelmente intencional deixa três feridos em Nashville, nos EUA

As vítimas foram encaminhadas para hospitais próximos, mas não estão em estado crítico; o caso está sendo investigado pelo FBI

EFE/EPA/NASHVILLE POLICE DEPARTMENT Chamas e fumaça preta foram vistas no centro de Nashville, onde houve a explosão



Uma forte explosão no centro da cidade de Nashville, no estado do Tennessee, deixou três pessoas feridas e danificou edifícios na manhã desta sexta-feira, 25. As vítimas foram levadas para hospitais próximos, mas nenhuma apresenta condições críticas. Através do seu perfil no Twitter, a polícia local afirmou que o ato parece ter sido intencional, apesar de ainda não ter apontado nenhum responsável pelo ocorrido. “As forças de segurança estão fechando as ruas enquanto a investigação continua”, asseguraram as autoridades locais. O porta-voz do Departamento de Polícia de Metro Nashville, Don Aaron, disse que a polícia respondeu a um chamado de tiros disparados pouco antes das 6h do horário local (9h em Brasília), mas não encontrou nenhum sinal imediato de tiroteio, embora os policiais tenham notado um veículo suspeito e chamado uma unidade de apoio. Enquanto esperavam, o veículo explodiu.

O FBI, responsável pela investigação de crimes federais, como violações de explosivos e atos de terrorismo, assumirá a liderança da investigação. Segundo emissoras de televisão locais, foi possível ver chamas e fumaça preta no centro de Nashville, o coração turístico da cidade, repleto de bares, restaurantes e estabelecimentos com música ao vivo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já foi informado sobre o incidente. Ele passou o Natal com a sua família em Mar-a-Lago, na Flórida, onde deve permanecer até o Ano Novo.

*Com informações da EFE