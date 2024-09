Explosões de pagers do Hezbollah no Líbano deixam 8 mortos e 2.750 feridos

Firas Abiad, ministro da Saúde, destacou que as emergências estão sobrecarregadas e a comunicação entre os profissionais de saúde está prejudicada

Uma série de explosões de pagers no Líbano resultou em um saldo trágico de oito mortos e cerca de 2.750 feridos, conforme informações do Ministério da Saúde local. Entre os feridos, há uma criança e um número significativo de membros do Hezbollah. O ministro da Saúde, Firas Abiad, destacou que as emergências estão sobrecarregadas e a comunicação entre os profissionais de saúde está prejudicada. As explosões, que ocorreram em sua maioria no sul do Líbano, onde o Hezbollah tem sua base, causaram ferimentos severos, incluindo amputações. O Hezbollah confirmou que os pagers que explodiram pertenciam a seus trabalhadores e anunciou que uma investigação está em curso para apurar as causas do incidente.

O Ministério da Saúde fez um apelo urgente para que médicos se dirigissem aos hospitais e solicitou que a população contribuísse com doações de sangue. Um membro do Hezbollah mencionou que os dispositivos que explodiram provavelmente eram de um mesmo lote e que alguns deles apresentaram superaquecimento antes das detonações. Os pagers, embora considerados obsoletos, ainda são utilizados por profissionais de saúde e serviços de emergência devido à sua segurança e dificuldade de rastreamento em comparação com os celulares.

