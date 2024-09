Israel declara contenção do Hezbollah como objetivo oficial de guerra

Operação militar mais ampla está sendo considerada no Líbano, o que pode desencadear um conflito total na região entre os dois grupos

EFE/EPA/ABBAS SALMAN O Hezbollah, que apesar de não querer uma guerra mais ampla está se preparado para uma, disse que interromperia os ataques se houvesse um cessar-fogo em Gaza



O Gabinete de Segurança de Israel anunciou, nesta terça-feira (17) que interromper os ataques do grupo xiita libanês Hezbollah é agora um objetivo oficial de guerra. A declaração busca permitir que os moradores retornem para suas casas, porque uma operação militar mais ampla está sendo considerada no Líbano, o que pode desencadear um conflito total na região. Autoridades israelenses têm ameaçado tomar medidas mais pesadas para interromper os ataques quase diários. Ainda que o novo anúncio sinalize uma postura mais dura perante as ofensivas, ele pode não significar uma mudança imediata na política adotada por Israel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao mesmo tempo, a mídia israelense relata que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está considerando demitir o ministro da Defesa Yoav Gallant e nomear Gideon Saar, que é visto como mais agressivo em termos de política externa. A violência deslocou milhares de pessoas nos dois lados da fronteira entre Israel e Líbano. O Hezbollah, que apesar de não querer uma guerra mais ampla está se preparado para uma, disse que interromperia os ataques se houvesse um cessar-fogo em Gaza. Porém, as negociações que são mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar estão estagnadas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte