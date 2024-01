Explosões em bueiros de Nova York fazem prédios tremerem

Bombeiros e policiais investigam origem dos estouro; não há relato de feridos

Reprodução/Twitter/@WaynetechSPFX/CBSNews

Os bombeiros de Nova York respondem desde a manhã desta terça-feira, 2, a um chamado de pequenas explosões na Ilha Roosevelt, disseram fontes da corporação às emissoras de televisão “CBS”, “ABC” e “NBC”. Os barulhos foram ouvidos em Nova York e provocaram queda de energia e fizeram os edifícios tremerem. Os barulhos foram ouvidos pouco antes das 6h (8h em Brasília), e, até o momento, não há relatos de feridos. A Ilha Roosevelt está localizada no Estreito de East River, na cidade de Nova York, entre a Ilha de Manhattan, a oeste, e o bairro do Queens, a leste. Os residentes da Ilha Roosevelt relataram ter acordado esta manhã com pelo menos “três ocorrências de estrondo e tremor”, com a terceira vibração sendo “sentida mais distante”. Ainda não há informações oficiais sobre a origem dessas possíveis explosões, e um destacamento significativo de bombeiros e policiais está na área realizando as investigações pertinentes. As vibrações também foram sentidas pelos bombeiros, que solicitaram que a empresa Consolidated Edison, responsável pela rede de energia da cidade, que fosse solucionada a queda de luz. Uma afiliada da ‘ABC’ relatou que as autoridades estão examinando a estrutura dos edifícios.