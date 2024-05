ExxonMobil deverá pagar US$ 725 milhões em danos a mecânico que foi diagnosticado com câncer

Um júri da Pensilvânia considerou aresponsável por cerca de US$ 725 milhões em danos compensatórios a um antigo mecânico da Mobil, cujos advogados argumentaram que a exposição a um produto químico cancerígeno na gasolina o levou a desenvolver câncer. O júri, num veredicto de 10-2, decidiu que a Mobil, que se fundiu com a Exxon no final da década de 1990, sabia dos efeitos adversos para a saúde do manuseamento dos seus produtos petrolíferos, que contêm benzeno, causador de câncer, mas não alertou adequadamente as pessoas sobre os riscos.