Faixa de Gaza recebe 1,6 milhão de doses de vacinas contra a poliomielite

A campanha, que durará um mês porque são necessárias duas doses, está prevista para começar na próxima semana nas províncias do sul da Faixa; objetivo é imunizar crianças menores de 10 anos

Ebrahim Hamid / AFP Único caso de poliomielite detectado até agora há uma semana, um bebê de dez meses não vacinado



A Faixa de Gaza recebeu nesta sexta-feira (23), 1,6 milhão de doses de vacinas contra a poliomielite, com as quais pretende imunizar todas as crianças menores de 10 anos, para o que aguarda uma pausa humanitária que permitirá a realização da campanha; enquanto Israel mantém sua ofensiva no centro e no sul do enclave. “A campanha de vacinação não será viável por si só, tendo em conta a falta de saneamento, água potável, produtos de higiene pessoal e a disseminação de esgotos entre as tendas dos deslocados, e na ausência de um ambiente saudável”, alertou o Ministério da Saúde da Faixa, controlado pelo Hamas.

Único caso de poliomielite detectado até agora há uma semana, um bebê de dez meses não vacinado – o primeiro caso na Faixa em 25 anos – já está com o corpo paralisado e sua vida corre perigo, segundo informou nesta sexta-feira a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

“É uma notícia muito triste. A poliomielite não fará distinção entre crianças palestinas e israelenses”, afirmou na rede social X o secretário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, sobre a rápida propagação da doença devido à falta de higiene e saneamento no enclave.

O chefe da UNRWA fez um apelo por uma pausa humanitária nos combates para que todas as crianças com menos de dez anos de idade na Faixa de Gaza pudessem ser vacinadas. “Atrasar uma pausa humanitária aumentará o risco de propagação entre as crianças”, alertou.

O Cogat, órgão militar israelense que gere os assuntos civis nos territórios palestinos, confirmou a chegada das vacinas e do equipamento de refrigeração necessário para seu transporte, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Por sua vez, o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina – que trabalha em coordenação com o de Gaza e as agências da ONU – informou que tudo está pronto agora para lançar um “plano nacional” contra a poliomielite, para o que foram selecionadas e capacitadas várias equipes médicas e habilitados cerca de 400 centros de vacinação.

A campanha, que durará um mês porque são necessárias duas doses, está prevista para começar na próxima semana nas províncias do sul da Faixa, com uma taxa de cobertura superior a 95%, cerca de 640 mil crianças.

*Com informações da EFE

Publicado por Tamyres Sbrile