Falha na hidrelétrica de Itaipú deixa grande parte do Paraguai sem energia

Usina que cobre cerca de 85% da demanda energética do Paraguai e cerca de 12% do Brasil passou por problemas técnicos neste sábado, 28

Caio Coronel/Itaipu/Agência Brasil Usina de Itaipu passou por falha técnica e deixou usuários paraguaios sem energia elétrica



Uma falha em uma linha de transmissão proveniente da hidrelétrica de Itaipú deixou às escuras neste sábado, 28, 70% dos usuário da Administração Nacional de Eletricidade do Paraguai (ANDE), que horas depois informou o reestabelecimento do serviço em todo o país. Pelo Twitter, a ANDE informou que às 10h (horário local e de Brasília), foi registrado um “distúrbio no sistema elétrico, que afetou o fornecimento para várias localidades”. O gerente-técnico do órgão, Miguel Báez, afirmou à emissora local de televisão C9N que se tratou de um “evento” registrado pelo sistema elétrico e que ativou, por sua vez, o mecanismo de proteção.

O representante da ANDE explicou que, devido ao sistema de proteção, ficou fora de serviço a linha aérea de transmissão de 500kV, que vai desde a represa de Itaipú até a cidade de Villa Hayes, na região central do Paraguai. Também acabou sendo afetada uma segunda linha de transmissão de 500kv, entre a localidade de Ayolas, na província de Misiones, no sul; e Villa Hayes. Segundo Báez, “70% dos usuários da ANDE foram afetados pelo evento”.

A normalização do serviço levou de 15 minutos a pouco mais de uma hora, dependendo da região, completou o gerente-técnico. O especialista, contudo, negou “taxativamente”, à emissora de televisão Telefuturo, que o incidente estava relacionado uma sobrecarga do sistema. A hidrelétrica de Itaipú cobre cerca de 85% da demanda energética do Paraguai e cerca de 12% do Brasil, e é a segunda do mundo em tamanho.

*Com informações da EFE