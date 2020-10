Faltando uma semana para as eleições, EUA alcançam 50% dos votos de 2016

70 milhões de eleitores já votaram antecipadamente, por correio ou presencialmente, para a eleição do dia 3 de novembro

Calvin Mattheis/News Sentinel via Imagn Content Services, LLC Eleição nos Estados Unidos acontece dia 3 de novembro



Quase 70 milhões de americanos já votaram de forma antecipada, faltando exatamente uma semana para as eleições presidenciais, quantidade que já representa 50% do total de eleitores que compareceram às urnas em 2016. Ao todo, 69.645.195 americanos votaram nesta terça-feira, 27, segundo dados coletados pelo U.S. Elections Project, dos quais 23.131.183 compareceram presencialmente a centros de votação e 46.514.012 enviaram o voto por correio.

Estes cerca de 70 milhões já representam 50,5% dos 136,6 milhões que votaram nas eleições entre Donald Trump e Hillary Clinton em 2016, que registraram 55,7% de participação. Os dados atuais indicam um considerável aumento da participação, já que apenas 47,2 milhões de americanos votaram antecipadamente há quatro anos. Tanto a pandemia como as paixões suscitadas pelas eleições de 2020, entre Trump e o democrata Joe Biden, são apontadas como razões para este aumento na votação antecipada.

Entre os estados com maior participação estão o Texas, com 7,8 milhões, a Califórnia, com 7,4 milhões, e a Flórida, com 6,4 milhões, que também são os mais populosos. O Texas também é o estado com maior participação em relação a 2016, tendo já alcançado 86,9% do total de votos daquela ocasião.

*Com informações da EFE