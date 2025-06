Família de brasileira que caiu em trilha na Indonésia desmente informações de ajuda e diz que Juliana está há 36 horas desaparecida

Segundo Mariana Marins, equipe de resgate não legou água, comida e agasalho para a irmã e que os socorristas ainda não conseguiram chegar até ela

Reprodução/X/@inter_fatos Drone foi usado para localizar a brasileira Juliana Marins



Mariana Marins, irmã de Juliana Marins, uma publicitária de 26 anos que desapareceu na Indonésia, disse que as informações de que a resgate teria levado água e comida para ela não são verdadeiras, e que os socorristas ainda não conseguiram chegar até ela. “Conversamos com pessoas no local onde houve o incidente com a Juliana e o que recebemos é que não é verdadeira a informação de que a equipe de resgate levou água, comida e agasalho para ela, conforme divulgado pelas autoridades indonésias e pela embaixada brasileira em Jacarta. A informação que temos é que até agora não conseguiram chegar até a Juliana, que está há mais de 36 horas desaparecida”, disse Mariana Marins em entrevista à Folha. Juliana Marins desapareceu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, e desde estão não se tem informações sobre ela.

Mariana, que clama por informações sobre a irmã, tem esperança de que um helicóptero seja enviado para auxiliar nas operações de resgate, uma vez que as buscas foram suspensas no último sábado devido a condições climáticas adversas. Juliana, que é natural de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, está viajando pela Ásia desde o final de fevereiro, em uma aventura de mochilão. A situação se torna ainda mais angustiante para a família, que aguarda notícias sobre o progresso das buscas e a segurança de Juliana.

