Brasileira sofre queda em trilha na Indonésia e é localizada por equipe de resgate após 16 horas

Juliana Marins nasceu em Niterói, tem 26 anos e fazia um mochilão pela Ásia; operação foi paralisada devido às condições climáticas desaforáveis e deve ser retomada nesta noite (horário de Brasília)

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi localizada com vida por uma equipe de resgate após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. A operação, que durou cerca de 16 horas, ocorreu em uma área de difícil acesso e com visibilidade reduzida, por volta das 21h do sábado (horário local). Segundo a irmã da jovem, Mariana Marins, os socorristas conseguiram chegar até Juliana e forneceram água e alimentos. “Ela está estabilizada e viva, é o que temos de informação. Vão colocá-la na maca assim que possível”, afirmou.

Juliana é natural de Niterói (RJ), publicitária e realiza um mochilão pela Ásia. Antes da Indonésia, havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia. A trilha no Rinjani era realizada com o apoio de uma empresa de turismo local. A queda ocorreu na madrugada de sábado (21), no horário da Indonésia — ainda sexta-feira (20) à noite no Brasil. Após o acidente, ela foi parar cerca de 300 metros abaixo da trilha original, em uma encosta de difícil acesso.

Turistas que passaram pela área horas depois utilizaram um drone para localizá-la e alertaram amigos e familiares. Sem sinal de internet, Juliana não conseguiu avisar a família. A irmã relatou ter tomado conhecimento do acidente pelas redes sociais. Imagens e vídeos compartilhados mostravam a jovem muito assustada e sem conseguir se mover.

A Embaixada do Brasil em Jacarta afirmou estar acompanhando o caso desde as primeiras horas do sábado e que reforçou o pedido para que as autoridades indonésias prosseguissem com a operação, mesmo durante a noite. A operação de resgate está interrompida devido às condições climáticas desfavoráveis e deve ser retomada na manhã deste domingo (22), pelo horário local — noite de sábado no Brasil.

