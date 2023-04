Família dos EUA celebra nascimento de primeira menina após mais de 130 anos: ‘Uma boa surpresa’

Segundo registros familiares, desde 1885 só nasciam homens; mãe da recém-nascida revelou que quando começou a namorar seu atual marido não acreditava na história

Reprodução/Site/Good Morning America Família celebra nascimento de primeira menina desde 1885



Uma família de Michigan, nos Estados Unidos, celebrou no dia 17 de março algo que não acontecida desde 1885 (segundo registros familiares): o nascimento de uma menina. Segundo o programa ‘Good Morning America’, Carolyn e Andrew Clark estavam esperando o segundo filho, quando descobriram que era uma menina, quebrando a longa linhagem de garotos que nasciam na família. Apesar da revelação para família ter acontecido em setembro de 2022, só agora o caso veio a público. A revelação pegou todos os membros de surpresa. No video compartilhado pela família é possível ver a alegria de todos com a descoberta, que foi feita por meio de um chá revelação que mostrou o sexo do bebê em um recheio rosa em um biscoito. “Fiquei olhando fixamente para o recheio e pensei: “É rosa mesmo. Foi uma boa surpresa para nós”, declarou Andrew Clark ao programa de TV. Carolyn aproveitou o momento para contar que quando começou a namorar seu atual marido, não acreditava na história de que não nasciam meninas há mais de 130 anos. “Eu pensava: ‘Ah, é uma chance de 50-50 sempre. O que você está dizendo? E ele me assegurou que não tinham meninas em sua linhagem direta em mais de 100 anos”, contou, acrescentando que precisou pedir a confirmação dos outros membros da família para realmente acreditar na história. “Ele tem tios e primos que tiveram meninas mas, em sua linhagem direta, não há meninas”, explica. Além da alegria de ter quebrado a linhagem de menino, o nascimento da bebê foi ainda mais especial porque eles perderam um filho em janeiro de 2021. “Quando descobrimos que teríamos um bebê, não estávamos preocupados se seria menino ou menina. Só estávamos felizes e rezando para uma gravidez e um bebê saudável. Ser uma menina foi apenas a cereja do bolo”, contaram ao programa.