Viih Tube e Eliezer anunciam nascimento da filha quatro dias após o parto

Reprodução/Instagram/viihtube Lua é a primeira filha de Viih Tube e Eliezer



Os ex-BBB’s Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta quinta-feira, 13, que Lua, primeira filha do casal, nasceu. A menina chegou ao mundo no domingo de Páscoa, celebrado este ano no dia 9 de abril, às 8h38, pesando 3,555kg e com 49 cm. A influenciadora estava com 39 semanas e 2 dias no dia em que deu à luz. “Aqui é a Lua, cheguei”, foi escrito na legenda do post feito esta manhã. “Assim que nasci, todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão! E me aguardem, porque sou ariana hein! Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe.” A notícia foi celebrada por vários famosos. “Deus abençoe essa princesa linda”, escreveu a atriz e apresentadora Maisa. “Que lindoooo… chegou trazendo muita luz para esse mundo”, comentou a campeã do “BBB 21” Juliette. “Seja bem-vinda, Lua! Parabéns, gente! Que alegria”, disse o ex-BBB Gil do Vigor. “Parabéns, Viih Tube e Eliezer! Deus abençoe e seja bem-vinda, Lua!! Que o amor transborde na vida de vocês”, declarou a apresentadora Patricia Abravanel.