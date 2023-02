Família é resgatada com vida dos escombros na Síria e multidão comemora; veja vídeo

Capacetes Brancos, responsáveis pelo salvamento, classificaram a operação como um ‘verdadeiro milagre’

EFE/EPA/YAHYA NEMAH Equipes de resgate procuram sobreviventes sob os escombros de um prédio que desabou, após um terremoto em Idlib, Síria



Uma família inteira foi resgatada com vida na Síria após ficarem soterradas nos escombros gerados pelo terremoto que aconteceu na madrugada de segunda-feira, 6. O salvamento dos membros foi realizado pelos Capacetes Brancos – Defesa Civil Síria – na terça-feira, 7. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver as pessoas comemorando o resgate, e a cada membro da família que é retirado com vida, é possível ouvir um coro. “Um verdadeiro milagre… os sons de alegria abraçam o céu… alegria inacreditável. Uma família inteira foi resgatada dos escombros de sua casa na tarde desta terça-feira, 7 de fevereiro, no vilarejo de Bisnia, a oeste de #Idlib”, escreveram os Capacetes Brancos no Twitter. O terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Síria e a Turquia e mais de 11.200 pessoas morreram, segundo os últimos dados que foram divulgados. Outras centenas estão feridas. As equipes de emergência dos dois países enfrentam horas cruciais para encontrar sobreviventes entre os escombros do potente terremoto. Em um cenário de frio e devastação, os socorristas, auxiliados pelas primeiras equipes de emergência procedentes de outros países, lutam contra o tempo para encontrar pessoas com vida. O ministério do Interior turco alertou que as próximas 48 horas seriam “cruciais” para encontrar sobreviventes. Ancara decretou luto nacional de sete dias para as vítimas do terremoto.