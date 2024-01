Família real de alta: rei Charles III e Kate Middleton deixam hospital após cirurgias

Monarca operou uma hipertrofia ‘benigna’ da próstata, enquanto a princesa realizou uma operação abdominal da qual não há mais detalhes

ADRIAN DENNIS / AFP Rei Charles III da Grã-Bretanha acena ao sair, com a rainha Camilla da Grã-Bretanha, da Clínica de Londres, em Londres



O rei Charles III e a princesa Kate Middleton deixaram o hospital nesta segunda-feira, 29, após terem sido submetidos a cirurgias. O monarca, de 75 anos, foi operado na sexta-feira de uma hipertrofia “benigna” da próstata na London Clinic. Os detalhes da doença “benigna” do rei foram divulgados para incentivar os homens a fazer exames, uma vez que a monarquia não costuma se pronunciar sobre estes temas. “O rei recebeu alta do hospital nesta tarde após o tratamento médico previsto e reprogramou seus próximos compromissos públicos para permitir um período de recuperação”, informou o Palácio de Buckingham em comunicado. Ele deixou o hospital vestido com terno e casaco pretos e cumprimentou a multidão que o esperava. A esposa Camila o acompanhava. A saída de Charles III foi anunciada três horas após a comunicação de que sua nora, a princesa Kate, esposa do herdeiro da coroa britânica William, deixou o mesmo centro médico, duas semanas após ser submetida a uma misteriosa cirurgia “abdominal”.

A princesa Kate, esposa do herdeiro à coroa britânica, William, também recebeu alta nesta segunda-feira, quase duas semanas após uma misteriosa cirurgia “abdominal”. “A princesa de Gales voltou para sua casa em Windsor para continuar recuperando-se da cirurgia. Está tendo uma boa evolução”, informou o comunicado. Kathe se internou em 16 de janeiro no London Clinic, um centro médico particular. “O príncipe e a princesa agradecem imensamente à atenção dispensada por toda a equipe do London Clinic, especialmente à dedicada enfermagem”, afirmou o texto oficial. “A família de Gales estende seu agradecimento aos bons votos recebidos de todo o mundo”, concluiu o comunicado. A misteriosa hospitalização de Kate chamou a atenção da opinião pública pelos poucos detalhes sobre sua cirurgia “abdominal”.

Após a intervenção, que “foi um sucesso”, segundo um comunicado oficial, Kate cancelou todos seus compromissos oficiais até 31 de março. “O fato da princesa permanecer no hospital durante grande parte dos próximos quinze dias indica uma operação séria”, escreveu o ‘The Times’ no dia seguinte à internação. Depois que a hospitalização tornou-se pública em 17 de janeiro, a imprensa britânica afirmou que não se tratava de um câncer. “Devido ao tempo esperado de permanência no hospital e seu lento retorno aos deveres reais, é pouco provável que tenha sido uma cirurgia pequena”, explicou o The Times. “Uma cirurgia abdominal pode ser no estômago, apêndice, rins, intestino, sistema reprodutivo”, afirmou o jornal. Além dos problemas de saúde de Charles e Kate, no domingo foi anunciado que a duquesa Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew, irmão de Charles III, sofre um “melanoma maligno”, um câncer de pele.]

*Com informações da AFP