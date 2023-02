Família síria sobrevive a terremoto na Turquia, mas morre em incêndio 11 dias depois

Casal e seus cinco filhos moravam no sudeste turco; crianças tinham entre 4 e 13 anos

YASIN AKGUL / AFP Um oficial caminha em frente a um prédio desabado em Antakya, ao sul de Hatay, em 16 de fevereiro de 2023, dez dias depois que uma magnitude de 7,8 atingiu a região fronteiriça da Turquia e da Síria



Uma família inteira morreu em um incêndio nesta sexta-feria, 17, após sobreviver ao terremoto que abalou a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro. O casal e seus cinco filhos se mudaram para a região central de Konya da cidade de Nurdagi, no sudeste da Turquia. “Vimos o incêndio, mas não pudemos intervir. Uma menina foi resgatada pela janela”, disse Muhsin Cakir, morador da área, à agência turca Anadolu. As cinco crianças que morreram tinham entre 4 e 13 anos, de acordo com Anadolu. Não está claro se a menina resgatada pertencia à mesma família. O terremoto de magnitude 7,8 matou mais de 41.000 pessoas na Turquia e na Síria, tornando-se o desastre natural mais mortal da região em séculos. Quase quatro milhões de sírios vivem na Turquia. Muitos deles residem em regiões do sudeste, devastadas pelo terremoto.