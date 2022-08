FBI cumpre mandado de busca na casa de Donald Trump, na Flórida

Ex-presidente dos Estados Unidos afirmou em um pronunciamento que sua residência estava ocupada por um “grande grupo de agentes”

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi acusado por ex-membro do governo de incitar bombardeios no México



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, localizada em Palm Beach, Flórida, foi alvo de uma busca realizada por agente do FBI. A informação foi revelada pelo republicano através de um pronunciamento onde ele afirma que “nada parecido com isso já aconteceu com um presidente dos Estados Unidos antes”. Trump afirmou que trabalhou e cooperou com agências governamentais relevantes sobre os inquéritos em que está sendo investigado, mas alegou que a busca em sua casa não foi anunciada, necessária tampouco apropriada. “É má conduta do Ministério Público, do do sistema de justiça e um ataque de democratas de esquerda radical que desesperadamente não querem que eu concorra à presidência em 2024”, argumentou. O ex-mandatário não estava no local no momento da ação dos agente e foi adquirido pelo republicano em 1985 e passou a ser um clube oito anos depois. Atualmente, Trump está sendo investigado pelo Departamento de Justiça norte-americano por um possível envolvimento na invasão ao Capitólio, em janeiro de 2020.