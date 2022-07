Trump é investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA por invasão do Capitólio, diz jornal

Ex-presidente é acusado de ter influenciado os manifestantes em uma tentativa de reverter o resultado da eleição

EFE/EPA/SHAWN THEW Trump está sendo acusado de incentivar manifestantes a invadir o capitólio



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo investigado criminalmente pelo Departamento de Justiça por invasão ao Capitólio, informou uma reportagem do jornal norte-americano Washigton Post. De acordo com os dados inciais o empresário teria influenciado os manifestantes em uma tentativa de reverter o resultado da eleição que consagrou Joe Biden como novo chefe de Estado dos EUA. Segundo a reportagem, registros telefônicos dos principais assessores de Trump foram apreendidos e as conversas examinadas, além de testemunhas estarem sendo questionadas pelas autoridades com objetivo de saber sobre os aliados do ex-presidente que teriam se mobilizado para organizar um esquema de falsos eleitores.

Os investigadores analisam detalhadamente as reuniões conduzidas por Trump, a pressão contra o ex-vice-presidente, Mike Pence, e instruções sobre os falsos eleitores. A apuração vem em um momento em que a comissão da Câmara esclarece o papel de figuras públicas e de civis em um dos maiores ataques a democracia norte-americana. Oito audiências já foram realizadas e nada últimas semanas novos elementos apareceram e outra rodada de intimações, mandada de busca e entrevistas estão sendo realizadas, informa a reportagem do Washigton Post. A equipe de Trump não quis comentar o assunto.

Na de terça-feira, 27, Trump voltou a Washington pela primeira vez desde que deixou o poder em 2021 e, além de se dizer ganhador das últimas eleições presidenciais, deixou aberta a possibilidade de voltar a se candidatar. “Concorri uma vez e ganhei. Depois, concorri uma segunda vez e fui muito melhor. Recebi muitos milhões de votos a mais. Talvez tenhamos de fazer isso novamente”, disse o magnata ao grupo de reflexão conservador America First Policy Institute.